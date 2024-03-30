中評社北京3月30日電／據第一財經報導，縫紉機都踩“冒煙”了！近期，“宇宙中心”曹縣近期因為漢服再次出圈，尤其是馬面裙成為了社交平台中的漢服頂流。



“2023年訂單蜂擁而至，直接就把貨賣斷了。” 曹縣穿越大唐華服負責人劉申鋒對第一財經記者說。他稱，2023年是公司成立以來發展最快的一年，漢服的銷量相較於2022年翻了十倍。



曹縣電子商務服務中心數據顯示，今年春節，以馬面裙為主的龍年拜年服飾銷售額超過3億元。艾媒咨詢數據則預計，2027年市場規模有望達到241.8億元。



在從業者看來，近年來漢服的火熱不僅推動了產業發展，也衍生出新的業態，例如漢服體驗酒店等等。在發展之際，漢服也面臨包括原材料上漲、同質化競爭、退貨率高等挑戰。



漢服銷量翻倍增長



多家電商平台數據顯示，今年以來漢服銷量持續走高，馬面裙尤其受歡迎。



京東數據顯示，今年1月以來，馬面裙等漢服品類京東成交額同比增長已超300%，其中兒童馬面裙成交額同比增長超70倍。



唯品會數據顯示，近半個月以來，漢服銷量翻倍，新中式服飾整體銷量同比增長366%，新中式女裝銷量同比增長近4倍。新中式穿搭中，馬面裙熱度依然不減，3月中旬以來，銷量同比增長4倍以上。



為何漢服熱度持續走高？

