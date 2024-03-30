﻿港公務員：與深圳部門交流獲益良多

中評社北京3月30日電／據大公報報導，“內地政府部門為國家服務和落實國家政策的決心，都值得香港公務員學習和借鏡。”特區政府與大灣區內地城市展開公務員交流活動，首批10名中高級公務員在過去三個月到深圳市政府不同部門進行交流，日前返港。他們當中，有的到前海與當地同事共同起草支持港人港企發展的政策，有的共同探討落實紓緩口岸交通的措施。兩地截然不同的工作模式，為香港公務員帶來深刻體會。



他們形容，今次交流獲益良多，有助互相瞭解兩地政府機構的管理策略、規例守則及工作文化，期望未來有更多合作機會，互相借鏡，共同推進大灣區發展。＼大公報記者 易曉彤



公務員事務局與廣東省港澳辦於去年12月18日首先在深圳市開展交流活動，首批香港交流人員來自八個部門或職系。公務員事務局事業發展經理陳菲菲是次交流出任前海管理局副局長特別助理職務，除了參與了前海合作區專班會議的籌備外，亦在前海與不同的港資企業和港人進行交流，瞭解其在內地的生活、經營情況以及需求，與前海管理局港澳辦事處的同事共同起草支持港人或港企在前海發展的政策，及探討簡化證券公司的牌照認證流程。



為融入大灣區出一分力



“我看到香港和深圳一直都有非常緊密的聯繫，有很多交流和合作空間。”陳菲菲說，早前前海管理局和在香港的三間內地電訊商推出前海卡數據漫遊卡，讓港人以較優惠價錢購買漫遊服務。



陳菲菲說是次交流獲益良多，認為可適當延長交流期，亦希望未來有機會參與深港合作的工作，為香港融入大灣區出一分力。



運輸署高級工程師（策略研究）戴立科獲安排到深圳市交通運輸局福田管理局工作，負責當區的交通規劃和改善方案。他舉例，以往福田口岸的的士或網約車只能在馬路上落客，經過與當地同事探討後，將的士站轉移到口岸右邊較近的位置，方便旅客上落車，提升效率和減輕交通阻塞。他希望吸取當地政府工作的寶貴經驗，有助香港未來跨境交通的規劃。

