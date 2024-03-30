內地科技應用便利民眾

中評社北京3月30日電／據大公報報導，香港公務員在深圳交流的三個月期間，除了在單位工作，亦善用難得的機會參與了深圳市港澳辦為交流人員定期舉辦的參訪活動。有公務員說，參觀大鵬所城後，瞭解國家文化保育工作之餘，亦感受到保家衛國精神，極具教育意義；亦有公務員感嘆內地科技應用大大便利了市民。



在深圳交流期間，內地電子移動支付的普及令戴立科印象深刻，他形容是“無孔不入，每個基層市民都會用”。他笑說，有次將身上的銀包拿出來時，內地同事紛紛感覺詫異，好似很久都未見過銀包，並解釋說現在出街只需帶著手提電話就可以搞掂。



交通便捷 句鐘可達



今次交流期間令陳菲菲深有體會的則是兩地交通往來的便捷，她說，在交流期間曾試過在放工後在前海搭地鐵，再轉高鐵回到香港文化中心看藝術節，全程只需一個多小時。當晚看完節目後就立即搭高鐵返回深圳的居住地，直言“真係估唔到其實咁近”。



陳雪盈曾到訪深圳大鵬所城，她說，除瞭解到國家在保育方面所做的工作外，最令她印象深刻的是當參觀古城內的將軍府時，感受到保家衛國精神。她亦分享工餘時間的趣事，在深圳的某個村內找人幫手修補皮鞋時，與街訪聊日常，其中一個太太還向她推薦買菜又平又新鮮的街市。她笑說，“其實他們都好歡迎我們這些短暫移民”。