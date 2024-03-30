﻿香港哲學研究院就職禮深圳舉行

中評社北京3月30日電／據大公報報導，3月29日晚，香港哲學研究院就職典禮在深圳希爾頓酒店（蛇口南海店）舉行，中央政府駐港聯絡辦副主任劉光源現場為香港哲學研究院主席兼院長舒心博士頒發證書，並將“香港哲學研究院院旗”移交給舒心博士。



劉光源代表中央政府駐港聯絡辦對香港哲學研究院的成立表示祝賀，表示該研究院的成立是香港學術界、文化界的一大盛事，也是香港建設中外文化藝術交流中心的一大喜事。



劉光源對香港哲學研究院的成立與發展提出三點期望。首先是要潛心植根於香港，香港是文化的綠洲、是斯文鼎盛之地，香港國際化的工作環境，開放包容的社會氛圍，吸引了一大批世界頂尖的哲學研究人員，這充分說明在香港開展哲學研究，有十分深厚的社會土壤，且一定大有可為。



傳達中華優秀文化的哲學智慧



其次是要堅定立足中國，香港的文化雖然融貫東西，但是根在中國，是中國優秀的傳統文化鑄就了香港文化的底色，因此，在香港開展哲學研究，必須要以中國為關照，立足中國實際，解決中國問題。特別是要在各種哲學思潮的相互比較和競爭中，清晰而響亮地發出馬克思主義學術正聲，讓香港社會深刻感受當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義的真理力量。他指出，中國共產黨擁有百餘年奮鬥實踐和70多年執政興國經驗，擁有改革開放40多年積累的寶貴經驗，特別是擁有新時代以來治國理政偉大實踐的成功經驗，這是構建具有中國特色的哲學社會科學最重要的基礎和最大的底氣。



第三，是要勇於面向世界。劉光源指出，香港是“最中國”的國際大都會，也是“最國際”的中國城市。國家“十四五”規劃綱要首次為香港勾勒中外文化藝術交流中心的發展藍圖，就是希望香港用好“超級聯繫人”的優勢，跨越中外文化交流“鴻溝”，更好傳承發展中華優秀傳統文化，推動世界多元文化合作交流。希望香港哲學研究院從全球視野出發，站在人類命運共同體的高度，加強與世界各國哲學專家、學者的平等對話，深入挖掘傳達中華優秀傳統文化的哲學智慧和價值觀念，讓東西方思想在碰撞與交融中找到共同的價值追求，為動盪變化的世界注入更多的正能量。

