北京大興分層分類開展警示教育

北京大興：關愛勞動者 服務新就業群體（圖源：新華社） 中評社北京3月30日電／據中央紀委國家監委網站報導，北京市大興區委黨校教學樓三層，出電梯右轉，是“北京市大興區全面從嚴治黨警示教育基地”。左轉，便是區委黨校的培訓教室。



該區不僅將警示教育納入區委黨校各培訓班次必修課，還將警示教育基地設置在區委黨校教學樓內、教室旁邊，實現融入式警示教育，得到參訓學員認可。



“課前課後、課間休息時，我們經常出教室看看展墻上有關全面從嚴治黨的最新部署。在警示教育基地上警示教育課時，看到展墻上一個個發生在身邊的典型案例，‘警示樹’上滾動出現的違紀違法人員照片，時刻告誡自己要知敬畏、存戒懼、守底線。”在大興區委黨校參加中青年幹部培訓班的區委督查室幹部劉偉說。



大興區紀委監委系統梳理、深刻剖析全區近年來發生的違紀違法典型案例，分國企領域、鄉村振興、涉黑涉惡腐敗等7個方面進行專題警示通報。針對不同群體的教育需求，警示教育基地還運用多媒體，分領域、分層次更新警示教育內容，通報魏善莊鎮西棗林村原黨支部書記兼村委會主任孫啟良、魏善莊鎮原副鎮長邢玉超等150餘個發生在轄區內的典型案例。



大興區紀委監委有關負責同志介紹，該區把加強警示教育作為推動全面從嚴治黨向縱深發展的重要舉措，在日常工作中緊盯重點人群、關鍵節點，打好“預防針”。連續7年組織召開區級領導、處級單位班子成員、村（社區）黨組織書記三個層面的全區千人警示教育大會。



常態化開展警示教育的同時，該區紀委監委注重構建全方位立體式警示教育陣地，創新警示教育方式，用好數字化手段，以發生在本區的“身邊案”為“活教材”，分層分類開展警示教育，引導廣大黨員幹部築牢拒腐防變思想防線。



在“大興區廉政教育基地”——榆垡主題文化館，該區紀委監委充分運用數字化手段，以多種展示形式和表現手段開展警示教育。館內“警示教育區”的電子顯示屏上，面向不同群體，定制式展出不同警示教育內容；“書香悅讀區”的大屏幕上，不定期播放警示教育片。

