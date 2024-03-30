紅麴保健品致5死　日本製造安全堪憂

中評社北京3月30日電／據大公報報導，日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健品患病及致死事件持續發酵。截至3月29日，已有至少5名服用過此類保健品的消費者死亡，114人住院。日本厚生勞動省29日透露，小林製藥的保健品中含有劇毒化合物軟毛青黴酸，但尚無法確定該物質就是造成腎臟疾病的主因。據悉，小林製藥今年1月已經知道有消費者服用旗下保健品後出現健康問題，但直到3月下旬才宣布召回產品。事件引發外界廣泛關注，也令日本保健品質量“神話”破滅。



日本知名製藥企業小林製藥22日宣布，因有消費者服用該公司含紅麴成分保健品後出現腎臟疾病等健康問題，決定緊急召回3款保健品。26日，小林製藥稱，1名消費者連續3年服用相關產品後，因腎臟疾病死亡。隨後死亡人數逐漸增加，截至29日，已有5人死亡，114人住院，約680人因出現相關症狀希望就醫或已經就醫。



問題紅麴混入劇毒化合物



小林製藥公司部分負責人29日在大阪舉行記者會，稱約680人食用旗下含有紅麴成分的保健品後出現相關症狀希望就醫或已經就醫，將負擔就診和住院等費用。社長小林章浩代表公司向外界致歉。



小林製藥稱，正在對紅麴原料中可能導致產生健康問題的“未知成分”進行分析。日本厚生勞動省隨後透露，已收到報告，“未知成分”是軟毛青黴酸。軟毛青黴酸是由青黴菌生成的天然化合物，具有抗生素的特質，且毒性非常強，不過現階段還無法確定該物質就是造成腎臟疾病的主因。日媒稱，可能混入軟毛青黴酸的紅麴保健品生產時間集中於去年4月至10月，上市時間在同年7月至12月之間。



據悉，小林製藥今年1月中旬後接到多名醫生的信函，知道有消費者服用該公司的保健品後出現健康問題，但直到3月下旬才宣布召回產品。此外，從小林製藥採購紅麴原料的企業有52家，其中一些是批發商，實際使用這些原料的企業預計超過170家。僅“紅麴膽固醇顆粒”一種產品，目前就有100萬袋在日本市面流通，但截至28日下午4時，只回收了4350袋，僅佔整體的0.4%。對於何時能完成回收工作，厚生勞動大臣武見敬三稱，無法給出明確答覆。

