機遇與共贏——高質量共建一帶一路的博鰲聲音

這是3月25日拍攝的博鰲亞洲論壇國際會議中心。（來源：新華社） 中評社北京3月30日電／據新華社報導，以“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”為主題的博鰲亞洲論壇2024年年會在海濱小鎮博鰲召開，高質量共建“一帶一路”成為本屆論壇年會嘉賓熱議的高頻詞。



與會嘉賓認為，高質量共建“一帶一路”通過加強互聯互通，為共建國家創造了一系列機遇。



出席博鰲亞洲論壇2024年年會的老撾人民民主共和國規劃和投資部副部長豐萬·烏塔文表示，中老鐵路開通運營就是共建“一帶一路”的豐碩成果之一，給當地民眾創造了大量就業機會，同時也吸引了更多外商投資，促進了鐵路沿線各類產業擴能升級和國際經貿往來。



談到共建“一帶一路”為白俄羅斯帶來的發展紅利，白俄羅斯共和國經濟部第一副部長安德烈·卡爾通說：“白俄羅斯一直以來都是共建‘一帶一路’的積極參與者，從中獲得了實實在在的發展機遇，中白工業園就是最好的例子。”



卡爾通說，中國企業在中白工業園落地，不僅促進了白中之間的經貿合作，也有利於中國產品“走出去”，高質量共建“一帶一路”是互利共贏的。



博鰲亞洲論壇26日發布的《亞洲經濟前景及一體化進程2024年度報告》指出，作為全球發展治理的重要平台，共建“一帶一路”始終堅持發展導向，取得豐碩發展成果，為促進共建國家共同發展發揮了重要作用。



乘著高質量共建“一帶一路”的東風，中國企業“走出去”的步伐愈發堅實。

