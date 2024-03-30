《銀發電商發展報告》（簡版）發布

（圖源：新華網） 中評社北京3月30日電／據新華網報導，日前，商務部國際貿易經濟合作研究院發布《銀發電商發展報告》（簡版）（下稱《報告》）。《報告》首次明確銀發電商的定義，提煉關於銀發電商的六大觀點，分析我國銀發電商多元業態，展望我國銀發電商發展趨勢，提出銀發電商行業發展建議。



《報告》提出，銀發電商指的是順應老齡化社會的發展需求，以銀發人群為目標用戶，以電商平台為載體和渠道，牽引上游製造廠商及服務商，鏈接醫院、養老機構、社區等多方資源，向銀發群體提供或推動開發、設計、製造更豐富多元的適老化產品和服務，以及老年人參與電商經濟活動的全部電商產業生態。



關於銀發電商，《報告》提出六大觀點：銀發電商不能被簡單地認為是垂類電商，銀發電商多元業態迸發新活力，銀發電商以數字技術和數據要素賦能上游生產商、服務商及多方參與者，銀發電商是老年人融入數字社會的最便捷切口，電商“助老”的同時也為“坑老”打開方便之門，銀發電商為應對全球老齡化問題輸出中國解決方案。



《報告》從銀發直播電商、銀發農村電商、銀發跨境電商、銀發生活服務電商、銀發即時零售等層面分析了我國銀發電商發展業態，並對銀發電商未來發展趨勢做了展望，認為銀發電商產品將加快智能化升級，服務屬性將增強，模式將加速全球化步伐，消費需求將日益分層化，將聚焦多業態融合創新。



為推動銀發電商行業發展，《報告》提出相關建議，包括構建銀發電商標準體系，鼓勵銀發電商與多業態融合，深入推進文旅體娛等生活領域的適老化改造，強化科技創新能力推動智慧養老服務，積極培育壯大智慧健康養老產業，探索創新家政服務新模式，營造創新包容的營商環境。



下一步，商務部研究院將對接國家相關部門，會同行業組織、研究機構、重點企業共同推進相關研究，組織召開銀發電商發展研討會，屆時將正式發布《銀發電商發展報告》全文版，為政產學研各界開展政策制定、學術研究、商業決策提供借鑒。



（來源：新華網）