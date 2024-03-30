小林製藥紅麴風波Q＆A

中評社北京3月30日電／據大公報報導，已有多少人服用後致死或就醫？



•有消費者服用小林製藥含紅麴成分保健品後出現腎臟疾病等健康問題，截至3月29日，已有5人死亡，114人住院，約680人因出現相關症狀希望就醫或已經就醫。



含紅麴保健品混入了什麼有害成分？



•日本厚生勞動省29日透露，小林製藥的保健品中含有的“未知物質”為軟毛青黴酸。小林製藥表示，軟毛青黴酸很可能是在大阪的工廠混入。



•軟毛青黴酸是由青黴菌生成的天然化合物，具有抗生素的特質，且毒性非常強，不過現階段還無法確定是否就是造成腎臟疾病的主因。



小林製藥採取了哪些應對措施？



•小林製藥緊急回收出問題的“紅麴膽固醇顆粒”，目前約有100萬袋在市面流通，但截至28日下午4時，僅回收了4350袋，僅佔整體的0.4%。



•對於何時能回收完成，厚生勞動大臣武見敬三稱，無法給出明確答覆。



相關產品在香港有售嗎？



•香港食物安全中心28日呼籲市民不要食用一款日本進口瓶裝黑醋產品“紅糀黑酢”，有關產品可能含懷疑有問題紅麴成分。初步調查顯示銅鑼灣一個零售點曾出售該產品。



•該產品品牌為福山黑酢株式會社，來源地是日本，產品容量500毫升，進口商為黃金兄弟香港有限公司。進口商已按指示，將受影響產品停售及下架，並展開回收。