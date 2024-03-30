雲南旅遊：去年歸母淨虧損4.27億元

（圖源：雲南旅遊股份有限公司官網） 中評社北京3月30日電／據澎湃新聞報導，3月29日，雲南旅遊股份有限公司（雲南旅遊，002059.SZ）披露2023年年度報告。



財務數據顯示，2023年雲南旅遊營業收入約7.19億元，同比增長33.56%；歸母淨虧損約4.27億元，同比增虧51.77%。



從營收構成來看，2023年雲南旅遊文旅綜合體運營板塊收入約1.14億元，同比增長34.5%；旅遊綜合服務板塊收入約1.61億元同比減少1.4%；旅遊文化科技板塊收入約4.4億元，同比增長53.8%。與此同時，文旅綜合體運營板塊和旅遊文化科技板塊的營業成本也分別增長4.37%和55.21%。



雲南旅遊指出，報告期內，公司傳統旅遊業務經營情況明顯改善，旅遊文化科技板塊業務隨著各主題公園項目建設進度的有序開展，工程建設收入隨之增加，但因收入結構變化導致綜合毛利率下降；公司基於謹慎性原則對相關資產計提減值準備，信用減值損失同比增加。參股企業項目確認投資收益較上年同期大幅減少，影響了本期利潤。



從雲南旅遊的主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況來看，2023年，雲南旅遊子公司深圳華僑城文化旅遊科技集團有限公司淨虧損約3.73億元；子公司雲南旅遊汽車有限公司淨虧損約2576.42萬元；子公司雲南世界恐龍穀旅遊股份有限公司淨虧損約1868.38萬元；參股公司肇慶華僑城實業發展有限公司淨虧損約3.46億元。



財報數據顯示，2023年，雲南旅遊投資收益為－1.07億元，主要系對聯營企業的投資收益，占利潤總額比例21.9%，2022年投資收益約463.74萬元；信用減值為－1.24億元；資產處置收益為－168.86萬元，而2022年同期為726.58萬元。



雲南旅遊指出，未來重點工作包括學習和融合華僑城的文旅打造能力，以科技升級吃住行游購娛等文旅要素，進一步提升卡樂星球品牌價值；聚焦文旅新興消費市場及創新消費場景，深挖在地產業資源；積極整合與公司主業相關的優質資源和優勢企業，加強自身IP品牌開發、建設以及外部優質IP的合作及併購機會等。



（來源：澎湃新聞）