貿易變局下的人民幣國際化機遇

中評社北京3月30日電／據大公報報導，在全球產業鏈重構的趨勢之下，人民幣和美元對中間國家的影響力可能同時表現出上升，但也存在此消彼長的可能性。筆者從該角度進行觀察，探討產業鏈重構給人民幣帶來的機遇與挑戰。



2018年中美經貿摩擦以來，全球產業鏈呈現出明顯的重構趨勢：中美之間的直接聯繫減弱，但間接聯繫在明顯修復甚至有增強趨勢。這得益於中國對其他中間國家的出口上升、中資企業在中間國家的產業布局增加，以及美國最終需求轉向這些中間國家。所以，中間國家對中國的進口依賴在上升，同時對美國的出口依賴也在上升。



近年來中國在美國進口中的份額持續下降。根據美國商務部普查局數據，2017年中國在美國全部貨物進口中的佔比為21.6%，2022年下降至16.6%，2023年1至10月該佔比進一步降至13.9%。2023年以來，中國在美國進口中所佔的份額已經被墨西哥、加拿大趕超，成為美國第三大進口來源國。



中美貿易仍維持穩定



中國在美國進口中的地位確實有所弱化，但從全球來看，中國出口的份額仍然保持穩定，甚至出現上升。世界貿易組織（WTO）數據顯示，2022年中國佔全球出口的份額為14.4%，較中美經貿摩擦之前的2017年還上升了1.7個百分點。2023年以來，中國出口增速雖然面臨一定的挑戰，但是出口形勢仍然好於周邊的韓國、越南等經濟體。2023年中國佔全球市場的份額仍然可能保持穩定甚至偏強。因此，中國的世界工廠地位並未改變。根據中國海關數據，2017至2022年，中國對美國出口增長約34%，同期中國對日韓出口增長40%，對歐元區出口增長70%，對東盟的出口增近1倍。可見，中國對美國以外的國家出口顯著增長，鞏固了中國作為世界工廠的地位。這表明，中國與東盟等中間國家的生產網絡聯繫在不斷增強。也意味著，在產業鏈供應鏈領域，在中美之間直接關係弱化的同時，兩者間接聯繫（即增加值口徑）仍然穩定。



關於貨幣交易網絡和國際分工網絡的關係，我們可以觀察到三種層面：最頂層的是貨幣交易網絡，一種貨幣的國際化對應於其貨幣交易網絡的大小。中間層是國際商品的交易網絡，正是因為有了對應的商品交易，才會有對應的貨幣支付結算及對沖匯率風險等各種衍生金融交易。最底層是國際生產網絡、國際分工網絡，有了特定的分工格局，就有了對應的商品交易網絡。

