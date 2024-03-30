海南：自貿港建設成型　對外開放成效卓著

（來源：新華社） 中評社北京3月30日電／據新華社報導，加工增值內銷免關稅政策擴大至全省重點園區，封關運作準備工作全面鋪開，59國人員入境免簽政策優化升級……博鰲亞洲論壇2024年年會上，海南自由貿易港建設引起與會嘉賓關注。隨著各項政策落地見效，海南自貿港建設進入成型起勢階段，對外開放水平提升成效卓著。



近年來，海南自貿港建設實現從“順利開局”到“蓬勃展開”“進展明顯”，再到“蓬勃興起”的喜人變化。以“零關稅”、低稅率、簡稅制和“五自由便利和一安全有序流動”為主框架的自由貿易港政策制度體系基本構建，並不斷滾動升級、實現效能釋放，助推海南經濟高質量發展。截至2023年底，“零關稅”累計進口貨值195.7億元；加工增值內銷免關稅政策擴大至全省重點園區，享惠企業累計內銷貨值46.7億元；企業和個人“兩個15%”所得稅政策享惠面不斷擴大，其中企業享惠主體4000餘戶次。



海南省政府黨組成員、秘書長符宣朝介紹，目前，海南自貿港封關運作準備工作正全面鋪開。31個封關項目主體工程基本完工，33項政策制度設計加快推進，27項壓力測試任務去年實質性開展20項。按照工作計劃，今年年底將完成封關運作各項準備的主要工作，2025年底前實現封關運作。



隨著自貿港建設深入推進，海南各領域對外開放卓有成效。立足海南旅遊產業商機和自貿港教育開放政策，瑞士洛桑酒店管理學院集團在三亞打造獨立辦學項目。“我們正積極推進項目建設，希望盡快迎來第一屆學生。”與會嘉賓、瑞士洛桑酒店管理學院集團董事會主席卡羅爾·阿克曼說，期待集團與海南在人才培養、科技創新等領域探索合作、共享機遇。



面向太平洋和印度洋，海南具有獨特區位優勢。第五航權航線陸續開通、“中國洋浦港”入籍國際船舶不斷增多，海南運輸領域對外開放步伐加快。與會嘉賓、中國遠洋海運集團有限公司副總經理張勇說，中遠海運集團已經全面啟動海南洋浦區域國際集裝箱樞紐港擴建工程，布局航線40條，其中外貿航線覆蓋東南亞、南亞、澳洲、南美洲、西非等地。



自貿港建設有力提升海南經濟外向度。2023年，海南貨物貿易進出口總值超2300億元，同比增長15.3%；實際使用外資和對外直接投資分別達227.1億元、38.8億美元；人民幣跨境收支首次突破3000億元，增長1.2倍。



海南省政府有關負責人表示，海南將加快探索自貿港服務和融入新發展格局的有效途徑，更好積聚和配置全球資源，形成更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放格局。







