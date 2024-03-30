AI崛起：是人類助手還是對手？

中評社北京3月30日電／據大公報報導，使用智能錄音機里的AI模型整理筆記，使用辦公軟件的AI功能協助搜索、尋找問題答案，工作效率大大提高；與會嘉賓互發數字人名片，通過智能翻譯機進行跨語種的對話，交流更加直接……在3月26至29日舉行的博鰲亞洲論壇2024年年會上，AI無處不在，人工智能儼然成為高頻熱詞。



從ChatGPT到Sora，從大語言模型到多模態模型，人工智能（AI）技術飛速發展，生成式人工智能（AIGC）的應用，讓很多曾經只能在影視或者夢境中出現的場景直接變成了現實。AI如何為產業賦能，究竟是人類的助手還是對手？作為新興產業又應如何監管？與會的政界、學界和企業界人士熱議不斷。雖然對於AI的發展水平、技術路線和風險治理的觀點有所不同，但大家都達成了一個共識：人工智能與各行各業深度融合的“人工智能＋”，蘊含著重塑經濟社會發展的重大機遇。



問題1 人工智能可以做什麼？



積極派



博鰲亞洲論壇諮委、芬蘭前總理阿霍



拓養老新模式



•現在世界面臨生態環境、人口老齡化等問題，突破性的技術將發揮非常重要的作用。人工智能技術將有助於解決現有養老模式商業服務不足的問題，更好應對人口老齡化挑戰。



澳門科技大學協理副校長、澳門空間技術與應用研究院院長張可可

