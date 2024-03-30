Sora使用成本高　商業普及化路遙

中評社北京3月30日電／據大公報報導，早前，OpenAI公布首個文生視頻大模型Sora，並展示多個由Sora生成、最長時間達1分鐘的視頻。全球科技圈和資本市場隨即引發震動，究竟Sora對AI產業會帶來哪些機遇和挑戰？



專家認為，通過語言指揮AI創作電影級、廣告級視頻，對諸多行業帶來了巨大挑戰。此外，Sora的本質依舊是基於海量數據的訓練與計算，而不是其本身就對世界有理解，更遠沒有達到人類大腦的想像力，所以有分析指，Sora距離AGI（通用人工智能）、世界模型還相去甚遠。＼大公報記者 宋偉



從事數字領域投研和創業孵化的貓範（北京）科技有限公司總經理李丕看來，Sora帶來的投資機會不體現在應用上，而是要留意其背後的基礎設施。他舉例指，在運行Sora時，雲算力、雲存儲、去中心化基礎設施，甚至電力的需求都會增加。



李丕坦言，從技術發展的角度，以Sora為代表的生成式AI正處在爆發性成長期，算力成本呈指數型快速下降。“無論TikTok、Instagram，還是YouTube和X，生產的大量內容均與視頻相關，Sora未來的發展無疑有巨大潛力。然而從應用角度來看，現在的Sora只是個『玩具』，距離落地還有巨大的創新鴻溝。”



李丕以發展十餘年的電動車產業為例稱，從早期採用者到普及主流大眾，中間一定會有起伏。“應用落地是個漫長的過程，這是人們的思維慣性和社會生態發展的不平衡性決定的。”



趕急上馬 料為融資造勢



專門研究技術數據應用的渾元數據增長架構師康復亦對記者表示：“現階段的Sora，大家只是在感知層面上對它充滿期待，但事實上遠未到產品化的成熟期。OpenAI更大程度上是造勢，是基於市場競爭的節奏，以及融資、推廣的需求。此外，由於其技術尚未形成閉環，目前不會對市場帶來新的機遇和挑戰。”

