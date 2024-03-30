我和中國文化很來電：東盟青年講述友好交融

（來源：新華社） 中評社北京3月30日電／據新華社報導，帶著“能夠為國家生產更多電”的夢想，陳金寶選擇在畢業後進入中資企業工作，“中國建設了多個水電站、輸變電和農村電網擴建項目，改善了我們國家的電力供應，照亮了大街小巷。”陳金寶說。



作為國機集團中國重型機械有限公司柬埔寨分公司的一名員工，陳金寶在與中國同事共同建設發展柬埔寨的過程中，逐漸愛上了中國文化。“和中國同事接觸，我瞭解了很多中國文化。中文也更好了，我現在和中國文化很‘來電’。”他說。



老撾姑娘泰穆達·佩莎拉則因“追劇”與中國結緣，她還有個中國名字——趙明艶。



“中國電視劇在老撾很受歡迎，我小時候‘追’中國電視劇慢慢喜歡上中國，現在也‘追’進了中國企業。”2019年，結束了4年在中國留學生活的泰穆達，應聘到中國和老撾的合資公司——老中電力投資公司工作。



帶著“能夠為國家生產更多電”的夢想，陳金寶選擇在畢業後進入中資企業工作，“中國建設了多個水電站、輸變電和農村電網擴建項目，改善了我們國家的電力供應，照亮了大街小巷。”陳金寶說。



作為國機集團中國重型機械有限公司柬埔寨分公司的一名員工，陳金寶在與中國同事共同建設發展柬埔寨的過程中，逐漸愛上了中國文化。“和中國同事接觸，我瞭解了很多中國文化。中文也更好了，我現在和中國文化很‘來電’。”他說。



老撾姑娘泰穆達·佩莎拉則因“追劇”與中國結緣，她還有個中國名字——趙明艶。



“中國電視劇在老撾很受歡迎，我小時候‘追’中國電視劇慢慢喜歡上中國，現在也‘追’進了中國企業。”2019年，結束了4年在中國留學生活的泰穆達，應聘到中國和老撾的合資公司——老中電力投資公司工作。