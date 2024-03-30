新技術改變職能結構　AI人才渴市

中評社北京3月30日電／據大公報報導，從2019年開始，恆動科技高級項目經理林園就專注研究RPA（機器人流程自動化）＋AI產品。在他看來，Sora儘管不成熟，但依舊可以為視頻相關產業創造新職業、提升生產效率。



“比如ChatGPT大火之後，隨即出現了全新的『提示詞工程師』職業。Sora誕生後，相信也會帶來一系列連鎖反應。其次，Sora將可提高視頻創作效率和降低創作門檻，令創意產業提速發展。文生圖AI的誕生，讓很多無繪畫基礎的人也能通過自然語言的描述生成創意圖片。因此Sora的問世會讓視頻內容創作更加簡單且高效。”



簡單剪接與特效工種被取代



帶來機遇的同時，林園認為Sora也必然帶來變革，從事簡單剪輯和特效製作的工種會受到影響，未來甚至可能被取代。大連市元宇宙產業創新聯盟工業專委會主任於洪雷也同樣認為，Sora的發展可能會伴隨某些傳統崗位消失，但也會誕生一些新崗位。“比如在電影製作領域，可能會產生AI劇本顧問、AI攝影師，根據AI生成的視頻來優化和調整電影內容。”



林園表示，在Sora的加持下，創意會成為未來視頻創作競爭的核心。“依賴熟練拍攝和剪輯技能去完成工作的人，其價值會愈來愈低，擁有創意和對客戶需求理解性更強的人，未來才是企業發展的關鍵。”