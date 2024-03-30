從資源到產業　從體育到文化

中評社北京3月30日電／據光明日報報導，剛剛過去的一周，地處江西東部的玉山縣成為全世界台球愛好者關注的中心：2024斯諾克世界公開賽在這裡成功舉辦，世界排名前列的球員悉數參賽；世界台球博物館（以下簡稱“台球博物館”）與世界台球名人堂（以下簡稱“名人堂”）在這裡落成並正式開放，成為台球數百年發展史上的里程碑。世界斯諾克巡回賽主席史蒂夫·道森說：“玉山舉辦過眾多國際大型台球賽事，被譽為世界台球名城，對斯諾克運動具有特殊的意義。”



台球，這項風靡歐洲百餘年、近幾十年才被引入中國的體育運動，緣何能與玉山結緣？玉山又如何成為“中國台球之都、世界台球名城”？



玉山，以儲量大、品質優的青石資源而出名，正因此優勢，20世紀末，以生產優質台球桌而聞名的北京星牌集團（以下簡稱“星牌”）選擇使用玉山的青石板製作台球桌。



正是這一塊塊青石板，讓台球產業在玉山發展壯大。與此同時，丁俊輝、潘曉婷等運動員在這個長期被歐洲人壟斷的領域屢創佳績，榜樣的力量讓台球熱潮席捲中國大街小巷，玉山的台球氛圍也不斷升溫。



2015年，首屆中式台球世錦賽落戶玉山；次年，有著悠久歷史的斯諾克大型排名賽世界公開賽首次在玉山舉辦，主辦者頗有遠見地與相關國際組織一口氣簽下了四年的合同；接著，中式台球世錦賽等高規格賽事也落地玉山……丁俊輝、羅伯遜、卡特、奧沙利文等世界各地的球員和球迷們紛紛湧進這座小城，玉山逐漸被國際台球界所認可。



隨著高級別台球賽事落地，玉山又將目標定在提升以台球為核心的體育產業整體品牌，讓台球文化生根發芽。2019年，世界上第一座以台球賽事為主的現代化綜合性體育場館——玉山體育中心落成，高品質的體育館極大提升了台球國際賽事的參賽和觀賽體驗。



2021年，國際台球學院在玉山創辦並正式招收學員，作為一所台球專業院校，它由星牌負責運營，硬件設施配套完善，師資力量雄厚。這樣的學院，即便在世界台球之都——英國謝菲爾德也沒有。中國台球協會相關負責人曾稱讚這是“全世界最好的台球學院，填補了國際國內的空白”。

