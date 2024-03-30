亞洲與世界：“朝著同一個方向前進”

中評社北京3月30日電／據光明日報報導，碧海連天闊，瓊崖處處春。3月29日，博鰲亞洲論壇2024年年會圓滿落幕。在為期4天的論壇中，近2000名嘉賓代表深入辨析當今世界面臨的主要挑戰，凝聚起國際社會共擔責任的廣泛共識，發出了團結合作共促發展這一代表亞洲的重要呼聲。



正如博鰲亞洲論壇理事長潘基文在論壇上指出，唯一的前進方向是團結、合作、多邊主義、全球化，以及開放的世界經濟。



多邊主義為世界所期盼



“西方國家通過展示力量解決衝突，也就是傳統的伯羅奔尼撒戰爭模式，東方國家則是通過談判、對話與合作化解爭端。”菲律賓前總統阿羅約在論壇上指出，從當今世界形勢來看，東方之道是解決衝突的最好方式。



阿羅約的一番話引發不少人的共鳴。走在論壇現場，“我們需要‘架橋’而非‘築墻’”等呼籲團結的聲音不絕於耳，“我們必須跨越政治藩籬，攜手合作以應對全球性挑戰”等期待合作的主張反映著共同心聲。



在與會嘉賓看來，在世界對經濟復甦的渴望、對和平穩定的向往更為強烈之際，摒棄冷戰思維和零和博弈，以團結合作的多邊主義應對共同挑戰的重要性不言自明。正如江蘇大學全球發展與安全研究院理事長徐步指出，各國應該奉行真正的多邊主義，讓國際機構發揮應有的作用，確保和平能夠建立起來，穩定能夠得到維護，發展能夠受到關注。



“西方有一種錯誤傾向，認為制裁是萬能藥，但實際上制裁從來不能達成目標，反而造成一系列消極結果。”斯洛文尼亞前總統圖爾克表示，聯合國前秘書長加利曾說，制裁是一種非常粗糙的工具而非一把精準的手術刀，現在的國際形勢讓我們對此有了更深刻的體會。

