“一帶一路”在博鰲：與時代共鳴

中評社北京3月30日電／據光明日報報導，博鰲春雷隱隱，雨潤如酥。在今年的博鰲亞洲論壇上，“一帶一路”仍然是與會嘉賓頻頻提及的“熱詞”。



自提出以來，“一帶一路”倡議涉及150多個國家，開展3000多個項目，拉動1萬億美元投資規模，提升了上億人口福祉。今年的博鰲亞洲論壇聚焦“共同的挑戰，共同的責任”，自然與共商、共建、共享的“一帶一路”倡議產生強烈的共鳴。



十年多來，“一帶一路”倡議有力推動區域經濟一體化。中國的發展倡議與共建國家的發展訴求對接，催生了一系列區域經濟合作項目。在本屆博鰲亞洲論壇上，各國代表紛紛分享共建成果。



“包容性是‘一帶一路’的底色。”博鰲亞洲論壇理事、巴基斯坦前總理阿巴西在“一帶一路”綠色投融資圓桌上表示，“在巴基斯坦有一個旗幟性項目——中巴經濟走廊，已經做了大概有十年的時間，能源、高速公路、鐵路以及空港各類項目都在進行之中。”



與時俱進，如今的“一帶一路”倡議聯動綠色發展。中國與共建國家積極建立綠色低碳發展合作機制，攜手推動綠色發展，共同應對氣候變化。從博鰲論壇年會上可以看到，綠色發展理念不斷深入人心，綠色金融、綠色交通等領域的合作不斷從願景變為現實。博鰲亞洲論壇咨委、聯合國前副秘書長兼亞太經社會執行秘書沙姆沙德·阿赫塔爾表示：“2023年，我們的研究報告得出了一個非常明確的結論，‘一帶一路’項目的綠色程度非常高，積累了非常豐富的綠色投融資經驗。在‘一帶一路’的綠色投融資將會是改變的基礎，我們需要吸引更多綠色資金，讓共建國家的所有人共同受益。”



與時偕行，“一帶一路”倡議推動數字共享。幾百年前，駱駝在絲綢之路上行走。幾十年來，貨物通過鐵路在歐亞大陸上往來。現在，“一帶一路”共建國家的人們在數字通道上相互鏈接。近年來，除了深化基礎設施上的“硬聯通”，中國同樣側重於技術、標準、規則、運營上的“軟聯通”。其中，數字基礎設施至關重要。亞洲基礎設施投資銀行行長金立群在高質量共建“一帶一路”論壇上表示：“數字通道是所有的基礎設施項目的基礎，共建國家需要弭平數字鴻溝，改善數字互聯互通能力。我們可以在這些方面作出貢獻。”



“人工智能既帶來機會，也帶來挑戰。‘一帶一路’國家可以攜手擁抱這些挑戰。”阿巴西表示，“‘一帶一路’數字化可以更好幫助到沿線經濟，從全球層面整合人工智能應用，這也是‘一帶一路’在新技術推進上能作出的獨特貢獻。”