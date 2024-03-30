第二屆中國科技青年論壇啟動

中評社北京3月30日電／據中國青年報報導，為支持青年科技人才在國家重大科技任務中“挑大梁”“當主角”，由中國科協組織人事部、共青團中央統戰部主辦，中國科協培訓和人才服務中心、中國青年科技工作者協會承辦的“第二屆中國科技青年論壇”已正式啟動。



本屆論壇以“自立自強創見未來 科技強國奮鬥有我”為主題，旨在為青年人才搭建交流觀點、碰撞思想、分享心得的平台，助推青年人才展現風采、脫穎而出，引領青年科技人才心懷“國之大者”，為推動形成新質生產力、實現高水平科技自立自強貢獻智慧和力量。論壇面向各領域、各行業40周歲及以下的科技人才、科協系統幹部、共青團組織及中國青年科技工作者協會各級組織中相關領域人才和幹部等開展征集，瞄准科技前沿，分為作品征集、專題論壇、總論壇展演、成果運用等多個階段，將有約300篇優秀文章入選專題論壇，內容涵蓋科技前沿動態、國內外鮮活案例、科研生動故事等。



論壇將組織邀請相關專業領域院士專家、科技領軍人才，相關部委、中央企業、高等院校有關負責人及論壇舉辦單位、組織推薦渠道單位相關負責人等共同參會。據瞭解，本屆論壇將於今年4月30日前通過組織推薦渠道、社會開放渠道兩種方式完成作品征集。