持續釋放開放信號北京不斷擴大“全球夥伴”圈子

中評社北京3月30日電／據中國青年報報導，近期，北京持續釋放開放信號：一周之內，既有市長殷勇與國際顧問進行圓桌會議，聽取外商投資建議；也有在“北京新開放 全球新機遇”活動主題下，與商務部共同主辦的“投資中國”首場標誌性活動及配套北京專場活動。



2023年，我國實際利用外資金額1.13萬億元人民幣，仍處於歷史高位；新設外資企業近5.4萬家，同比增長39.7%；近5年外商在華直接投資收益率約9%，位居全球前列……“這些數據充分說明了中國是機遇。只要市場需求持續釋放，投資中國的勢頭就不會減弱。”商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激說。



強勁的投資勢頭也在北京出現。北京市副市長司馬紅說，2023年，北京市地區生產總值4.4萬億元，比上年增長5.2%；新設外資企業1729家，同比增長22.8%。“北京已經成為外資企業投資的沃土。”她表示。



近年來，北京以“兩區”建設為契機，主動對接國際高標準經貿規則，穩步擴大制度型開放，累計落地50餘項全國突破性政策，成功吸引和推動了一批標誌性、引領性項目落地。去年，國務院批覆同意《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，170餘項先行先試措施，為企業發展帶來新機遇。



跨國企業在京設立地區總部，展現出對投資北京的濃厚興趣。近期，寶馬（中國）汽車貿易有限公司等9家跨國公司在北京設立地區總部。目前，北京累計認定跨國公司地區總部數量達244家。



3月26日，北京市還舉行了多場考察活動，邀請國內外企業家瞭解北京的投資環境。一些深耕北京的“老夥伴”成為了北京的推介人。



在微軟中國總部內，一款虎年賀歲電影IP“虎墩”在一系列人工智能大模型技術的賦能下，與中外企業家面對面輕鬆交流，還根據指令創作出了東西文化融合的小故事。



如今，微軟作為在華最大的外資企業之一，擁有超過1.7萬家合作夥伴，基於微軟雲計算、移動解決方案的平台以及豐富的終端產品，助力在華用戶、企業及組織提高生產力，以創新技術推動經濟發展。

