知路愛路護路　與安全“童”行

中評社北京3月30日電／據中國青年報報導，近日，中國鐵路太原局集團朔州車務段組織青年志願者走進忻州市五寨縣第一小學，開展了“少年兒童鐵路平安行動”宣傳教育。活動中，青年志願者向小學生講解了《小學生鐵路安全常識》《鐵路安全常識“十不要”》等鐵路安全相關內容，通過互動的形式為小學生們發放了愛路護路宣傳頁、文具等活動用品，並發出“爭做鐵路小衛士”倡議，進一步提升鐵路沿線青少年安全自保意識和能力，增強了小學生們愛路護路的意識，營造了“大手拉小手”、共築平安鐵路的良好氛圍。