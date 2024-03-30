中美關係能夠有一個更好的未來

中評社北京3月30日電／據人民日報報導，中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來。只要雙方都把對方視為夥伴，相互尊重、和平共處、合作共贏，中美關係就會好起來



3月27日，習近平主席在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。習近平主席認真聽取了美方代表發言，對他們關心的問題一一作出回應，深刻闡明中國的發展前景和戰略意圖，深入闡釋中方發展對美關係的立場主張，指出只要雙方都把對方視為夥伴，相互尊重、和平共處、合作共贏，中美關係就會好起來。這充分表明中國作為負責任大國，堅持以人類前途為懷、以人民福祉為念，真誠希望中美關係穩下來、好起來，為世界和平發展注入正能量。



美方準確把握中國的發展前景和戰略意圖，認識到中美各自的成功是彼此的機遇，對於推動中美關係穩定、健康、可持續發展至關重要。習近平主席指出，中國經濟是健康、可持續的。中國發展前景是光明的，我們有這個底氣和信心。去年中國經濟增速在世界主要經濟體中名列前茅，對世界經濟增長貢獻率繼續超過30%。中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為“中國崩潰論”而崩潰，現在也不會因為“中國見頂論”而見頂。中國將持續推動高質量發展，持續推進中國式現代化，既讓中國人民不斷過上更好生活，也為世界可持續發展作出更大貢獻。中國正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，為包括美國企業在內的各國企業提供更廣闊發展空間。



合作共贏是時代發展的潮流，也是中美關係應該有的底色。中國歡迎美國企業更多參與共建“一帶一路”，參加中國國際進口博覽會等大型經貿活動，繼續投資中國、深耕中國、贏在中國。面對中美經貿關係近年來出現的新情況新變化，雙方要堅持相互尊重、互惠互利、平等協商，按經濟規律和市場規則辦事，擴大和深化經貿互利合作，尊重彼此的發展權利，追求中美共贏和世界共贏。經濟全球化或許遭遇逆風，但歷史大勢不會改變，“脫鈎斷鏈”沒有出路，開放合作是唯一選擇。你輸我贏、非黑即白的二元對立思維早已過時，真正安全的世界應該是深度交融、相互依存的世界。人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。



中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來。去年11月，習近平主席同拜登總統在舊金山成功會晤，就事關中美關係戰略性、全局性、方向性問題深入交換意見，達成重要共識。兩國元首最大的共識就是中美關係應該穩下來、好起來。過去幾個月，雙方團隊圍繞兩國元首達成的共識，在政治外交、經貿財金、執法禁毒、氣候變化、人文交流等各領域保持溝通，取得了進展。兩國各界以及國際社會普遍為此感到鼓舞，雙方應進一步按照兩國元首的戰略引領，讓“舊金山願景”不斷成為現實。無論是在經貿、農業等傳統領域，還是在氣候變化、人工智能等新興領域，無論是推動世界經濟復甦，還是解決國際和地區熱點問題，中美都存在共同利益，理應加強對話合作。美方應同中方相向而行，樹立正確戰略認知，妥善處理敏感問題，保持中美關係止跌企穩的勢頭，積極探索正確相處之道，推動中美關係持續穩定健康向前發展。

