我國企業發明專利產業化率超50%

中評社北京3月30日電／據人民日報報導，記者29日從國家知識產權局獲悉：2023年，我國企業發明專利產業化率達51.3%，較上年提高3.2個百分點，連續5年保持增長態勢。



企業是科技創新主體，也是專利產出和轉化的主體。數據顯示，我國國內有效發明專利中，企業所占比重已超過七成，數量超過300萬件。多年來，國家知識產權局連續開展中國專利調查工作。最新的《2023年中國專利調查報告》顯示，我國企業有效發明專利產業化率穩步提升，專利轉化運用效益持續提高。



2023年，國家高新技術企業發明專利產業化率達到57.6%，較上年提高1.5個百分點；我國企業用於自主品牌產品的發明專利產業化平均收益，是用於代加工產品的發明專利產業化平均收益的兩倍多，專利與品牌綜合運用效益更加突出；企業開展的產學研合作中，針對關鍵技術或核心零部件的比例達56.1%，產學研合作在關鍵核心技術攻關上發揮了重要作用。



為切實破解高校和科研院所專利轉化難、中小企業技術獲取難問題，近日，國家知識產權局等五部門聯合印發《專利產業化促進中小企業成長計劃實施方案》。下一步，相關部門將面向具備創新能力的科技型中小企業，採取“普惠服務＋重點培育”相結合方式，以專利產業化促進中小企業成長，培育高質量發展的新動能。



（來源：人民日報）