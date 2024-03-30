中評社北京3月30日電／據光明日報報導，在國家智慧教育平台上線兩周年之際，數字教育集成化、智能化、國際化專項行動暨“擴優提質年”啟動儀式日前在北京舉行，會上，教育部正式啟動人工智能賦能教育行動。



教育部黨組成員、副部長吳岩表示，國家智慧教育平台將上線“AI學習”專欄，“我們邀請知名科學家、頂尖工程師、企業家帶來人工智能通識教育大講堂，還組織名師教AI，平台匯集了64所名校的85門‘金課’，打造了人工智能主題微課，希望幫助青年學生回答什麼是人工智能、為什麼學習人工智能、怎樣學習人工智能等問題，並通過虛擬仿真課程、企業開設的課程，使青年學生在邊學邊用中感受人工智能的魅力和樂趣。”



吳岩介紹，下一步，教育部將啟動教育系統人工智能大模型應用示範行動，打造生成式教育專用大模型，力爭通過更強的算法、更好的語料、更優的服務來打造行業大模型的示範標杆。



“下一步，我們還將推動AI融入數字教育對外開放，平台將推出AI智能翻譯功能，將中文‘金課’變成多語種的‘金課’，讓國際使用者會用平台、願用平台，讀懂中國、愛上中國；希望扎實做好世界數字教育聯盟、數字教育國際期刊和數字教育發展指數等工作，在人工智能賦能教育方面形成中國方案、發出中國聲音。”吳岩說。



（來源：光明日報）