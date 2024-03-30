微短劇精品化，從打磨一個好劇本開始

中評社北京3月30日電／據光明日報報導，“7天寫完劇本”“一周拍完100集”“只橫店，每天籌拍、開機、殺青的就有近百部”，幾個數據簡單概括了近兩年微短劇市場的火爆現狀。



一方面市場火爆，另一方面經過有關部門治理，微短劇創作已從野蠻生長走向優質有序，但不容忽視的是，一些內容俗套的作品仍然存在。當下，業界已經形成共識：精品化是微短劇轉型升級的必由之路。



那麼，精品化如何實現呢？從打磨一個好劇本開始。



一些微短劇“劇本創作說起來重要，做起來次要”



無論長劇，還是微短劇，劇本都是創作的基石。



然而，記者在採訪中發現，在部分微短劇創作者那裡，“劇本創作說起來重要，做起來次要”。



鄔天是一位微短劇創作者。他曾經7天就拍出一部30集的微短劇，這7天包括劇本創作、拍攝和剪輯，“花費時間和精力最少的是劇本創作，差不多就用了1天時間”。



據鄔天介紹，這部劇80%到90%的拍攝成本用在了演員的片酬、服化道費用等方面，劇本創作投入在總成本中占比不到10%。



“我們沒有專門的編劇，我一人身兼編、導、演三職。”另一位微短劇創作者邢海軍的情況在微短劇行業頗具代表性。“相較於拍攝和剪輯，我感覺最難的就是劇本創作，為了在劇本上高產出，同一個爽點，我會用不同的人物和故事去套。”邢海軍這樣介紹自己的劇本創作經驗。

