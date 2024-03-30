策展的關鍵在於有效轉化

中評社北京3月30日電／據文匯報報導，近期參觀了數個國內外學術性大展，應該說，展覽的主題都蠻宏闊大氣，但將研究成果轉化為展覽語言這一點上，似有欠缺。學術性展覽中，前期的研究工作固然重要，可以說決定著一個展覽的深度與厚度；但策展後期，如何結合具體的展示空間特點，將研究成果有效地轉換成為展覽語言？將直接關係到一個展覽的最終展示效果、學術表達、傳播力度，以及觀眾對展覽的接受程度和喜愛程度。



通常來說，展覽的策劃文本是一個線性的結構，而展示空間是一個有機的場域，是一個非線性的敘事空間，策展文本衹有通過一種空間敘事的方法才能展開並呈現出來。這裡所涉及的一個關鍵問題，就是要把策展的“線性文本”轉化為展廳中的“非線性空間敘事”。



“線性文本”遵循的是時間邏輯，時間講究的是先後順序；而“非線性空間敘事”遵循的是空間邏輯，空間講究的是中心和邊緣，所以這是兩套不同的邏輯體系。在具體的策展實踐中，包括國內的一些大館在內，因為沒有處理好這兩套邏輯關係，也出現了許多“策展文本”與“展示效果”相對割裂、兩張皮的案例。不僅直接影響了展示效果，也嚴重影響了觀眾對展覽的現場體驗感。



由此可見，在策展工作的推進過程中，不僅要研究作品、研究藝術現象、研究藝術家創作的脈絡以及與之相關的社會歷史文化情境等等；與此同時，還要研究具體的展出空間。每個展示空間都有它自身的特點和局限，某種程度上來說，展覽空間其實在客觀上決定了展覽敘事的結構和內容。策展前期的學術研究成果，之後都要通過展示空間中的展品布局、空間設計、動線設置等才能有效實現其價值。



這裡，有必要提醒的是，策展的“線性文本”與展廳中的“非線性空間敘事”這兩套邏輯系統經常會產生矛盾。以結束不久的“大道無極——趙無極百年回顧特展”為例，這個籌備五年、展期達五個月的展覽，學術上和資金上的準備都非常充分，作為一個現象級展覽可圈可點之處很多，然而這個展覽，最讓人感到遺憾的是，代表趙無極創作巔峰時期的1960年代的作品，沒有放在二樓圓廳或方廳那樣更為現代的展廳裡，而是出於“策展文本”線性敘事的需要，絕大部分都被鎖進了一樓傳統的展櫃裡。



為什麼會出現這種情況？重新裝修之後的中國美術學院美術館，一樓兩個展廳，都配備了大量適合文物級別書畫展出要求的竪向立體展櫃。但趙無極的作品是現代主義最具代表性的抽象作品，並且無論是視覺還是精神層面都充滿著能量、張力和氣勢，這樣的作品生生地被鎖進了展櫃裡，直觀上就給人一種強烈的衝突感與分裂感。的確，按照編年史的線性邏輯，1960年代的這批作品確實是應該放在一樓展廳，但如果按照空間邏輯，它們應該放在二樓圓廳或方廳。

