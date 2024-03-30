文旅部：提速增效，讓入境游更便利

中評社北京3月30日電／據光明日報報導，“隨著中國免簽‘朋友圈’有序擴容，國際航班班次增加，外國遊客來華旅遊意願提升，入境游市場加快復甦，產業發展蓬勃向好。”3月29日，在文化和旅遊部召開的新聞發布會上，文化和旅遊部新聞發言人、辦公廳副主任張旭霞表示，大力發展入境旅遊，對帶動中國旅遊業整體水平提升、拉動經濟和消費、促進對外開放、傳播中華優秀傳統文化和文明成果具有十分重要的意義。當前，外國遊客來華旅遊還存在一些“堵點”和“難點”，對此，文化和旅遊部會同相關部門對外國遊客入境的便利性進行全流程梳理，出台促進政策，拿出務實舉措，力求打通堵塞環節、解決難點問題，不斷提升入境游便利化程度。



“近期，文化和旅遊部推進落實關於景區參觀、酒店住宿、產品供給、宣傳推廣等方面的各項舉措。這些政策效果不斷顯現，外國遊客來華旅遊意願不斷增強、數量明顯回升。”文化和旅遊部國際交流與合作局副局長石澤毅介紹。



春節期間，中國免簽政策效應已經顯現——法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、新加坡等新增可免簽入境中國的國家遊客增長明顯，部分旅遊OTA平台上的入境游訂單總量較2019年同期翻番。比如，今年2月至4月，德國途易郵輪公司將陸續組織1萬名遊客來華旅遊，其中，“歐羅巴號”已於2月21日停靠上海國際碼頭。這是疫情防控平穩轉段後我國港口接待的第一批外國郵輪，標誌著國際郵輪遊客入境中國業務正式恢復。3月10日，來自47個國家和地區的2013位遊客乘坐大型國際郵輪“翠德丹”號抵達大連港口，這是2019年以來首艘大型國際郵輪訪問我國北方城市。



目前，部分景點的預約規則有待完善、消費環境有待改善，是外國遊客反映較多的問題。針對這些入境遊客的訴求，文化和旅遊部資源開發司副司長吳科鋒表示，文化和旅遊部將積極推動旅遊景區等旅遊場所提升便利化水平。



具體來看，在優化支付環境方面，將推動旅遊景區建立受理移動支付、銀行卡、現金等所需的軟硬件設施，構建包容多元的支付環境，推動在入境遊客較多、消費場所比較密集的旅遊場所配套布設外幣兌換服務點等。在推動入園便利化方面，將從線上和線下兩個渠道同時發力，推動所有旅遊景區保留人工窗口，推動實施線上預約購票的旅遊景區優化預約程序，推動重點旅遊景區線上預約程序提供英文界面，將外國護照、外國人永久居留身份證、港澳台居民來往內地（大陸）通行證等納入認可使用的身份證件範圍。同時，推動重點旅遊場所完善多語種標識及導覽設施，不斷提高服務人員外語服務水平。在旅遊旺季，通過延長開放時間、增加彈性供給等措施，提升文旅場所的接待能力。

