以案促改促治優化營商環境

中評社北京3月30日電／據中國紀檢監察報報導，“利用職務便利為他人在獲得工程項目、撥付資金等方面提供幫助，非法收受巨額財物，挪用公款借給部分工程老板用於營利活動，嚴重破壞了當地營商環境……”近日，貴州省畢節市紀委監委召開該市國企系統警示教育大會，會上通報了市安方建設投資（集團）有限公司原黨委書記、董事長朱某某等嚴重違紀違法問題。



貴州省紀委監委把推動優化營商環境作為監督重點，嚴查辦事拖拉、推諉失職、吃拿卡要等問題，並堅持個案查處與系統整治相結合，著力打通政策落實的堵點難點，讓企業心無旁騖抓生產、謀發展。畢節市紀委監委對朱某某案等相關典型案例進行深入剖析，拍攝製作警示教育片，召開警示教育大會，該市國企系統4900餘人次接受警示教育。做好警示教育的同時，該市紀委監委聚焦行業主管部門監管缺失、市場交易秩序受到破壞等問題，向相關單位和地區制發紀檢監察建議、提示函，推動案發單位和地區開展國資系統營商環境問題專項整治，強化對市場准入、工程建設、招商引資等關鍵環節的監管體系建設，督促建立完善相關制度機制11項，實現從“查處一個問題”到“解決一類問題”。



二十屆中央紀委三次全會要求，常態化做好查辦案件“後半篇文章”，做到既善於發現問題又善於推動解決問題。各地紀檢監察機關圍繞影響營商環境提升的堵點難點，深化案件查辦，推進個案查處與系統整治相結合，通過加強類案分析、制發紀檢監察建議等方式，督促相關部門以案促改、以案促治，助推營商環境不斷優化提升。



官商勾結直接破壞公平公正的市場規則，對營商環境影響極大。紀檢監察機關嚴肅查處官商勾結、利益輸送、以權謀私等損害營商環境的行為，把監督、辦案、整改、治理貫通起來，清除破壞營商環境的“絆腳石”。



自然資源部門涉及登記發證、土地招拍掛出讓、調整規劃和容積率等管理事項，是落實優化營商環境舉措的重點部門，但廣西壯族自治區北海市自然資源局個別黨員幹部和公職人員與企業交往親清不分，甚至走上違紀違法道路。



為實現從個案查處向系統整治的提升轉變，持續深化以案促改、以案促治，北海市紀委監委針對市自然資源局存在的內控機制不健全、職責職能不明晰等問題，有針對性地制發紀檢監察建議，督促該局建立健全規章制度，以開展土地利用腐敗問題專項整治為契機，進一步規範黨員幹部和公職人員用權行為。該市紀委監委駐市自然資源局紀檢監察組發揮“探頭”作用，壓緊壓實整改責任，推動市自然資源局黨組召開專題會議，對照紀檢監察建議指出的問題，逐一梳理，深入剖析，抓好檢視整改，完善內設機構主要職責、自然資源價格評估管理等制度21項。

