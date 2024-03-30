廣西：全鏈條監管守好集體家底

中評社北京3月30日電／據中國紀檢監察報報導，廣西壯族自治區合浦縣廉州鎮平田社區所屬三角地大棚1號鋪面3年使用權，今年3月初在廣西農村集體資產線上交易平台上掛牌出租。3月13日，這宗交易通過自由競價以15.66萬元成交。



“平台上交易比線下交易更加簡易通暢、公開公正。”平田社區文書吳華貴說。交易平台去年12月上線試運行以來，合浦縣作為試點縣已經成功進行了7宗交易。



建立統一線上交易平台推動農村集體資產資源保值增值，是看住國家資產、集體財產的創新舉措。近年來，自治區紀委監委扎實開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，抓住政策支持力度大、投資密集、資源集中的重點項目和關鍵環節加強監督，探索出一條強化源頭管控、全過程監督的新路子。



看住國家資產、集體財產，自治區監管制度科學設計是“最初一公里”，村屯則是管理運行“最後一公里”。聚焦資金使用管理中效益低下、管理混亂等問題，自治區紀委監委“抓系統”抓牢監管責任，推動行業主管部門“系統抓”扛牢責任，貫通了紀檢監察機關與行業主管部門兩大力量，合力打通最初、最後兩個“一公里”。



督促自治區行業主管部門建立健全資金全鏈條監管體系，推動源頭管控常態長效，是看住國家資產、集體財產的先手棋。自治區紀委監委剖析鄉村振興領域典型案例，深挖制度漏洞、機制缺陷，以談話提醒、制發監察建議書等形式“抓系統”，壓實自治區發展改革委、財政廳、農業農村廳等部門的監管責任，健全資金項目監管制度體系、運行體系和考核體系，做到自上而下全鏈條監管。



“我們實現對資金項目及資金運轉全程監控，提高了資金管理效能。”自治區財政廳有關負責人表示，切實履行監管責任建章立制，有效降低安全風險、提高資金效益。



在自治區紀委監委監督推動下，自治區行業主管部門立行立改“系統抓”，及時出台政府投資項目管理辦法、財政銜接鄉村振興補助資金管理辦法及管理細則等，構建一套覆蓋國家資產、集體財產的監管制度，從源頭預防問題發生。

