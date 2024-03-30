華中科技大學紀檢監察機構定期調研督導

中評社北京3月30日電／據中國紀檢監察報報導，近日，在華中科技大學先進製造大樓東樓會議室內，華中科技大學紀委書記、國家監委駐華中科技大學監察專員徐業勤帶隊，和來自智能製造裝備與技術全國重點實驗室、國家數字化設計與製造創新中心的團隊成員就“推動打造國家戰略科技力量”展開了熱烈的討論。



此前，2公里外的光電信息大樓會議室，同樣的主題，座談對象是武漢光電國家研究中心、光學與電子信息學院、集成電路學院的教職工代表。經過連日來的思想碰撞，5家單位共34名一線科研人員和教師代表向學校紀檢監察機構提出多條意見建議，包括樹立正確科技評價導向、為科研人員減負鬆綁、科研成果轉化應用等，直指高校有組織科研面臨的痛點堵點問題。



重大科技創新平台是“孵化”科創成果的溫床。近年來，華中科技大學通過舉校投入、有組織建設重大科研平台的模式，努力打造“國之重器”。此次學校紀檢監察機構調研的武漢光電國家研究中心、國家數字化設計與製造創新中心正是華中科技大學重大科技創新平台“四顆明珠”中的兩顆，屬於“卡脖子”的關鍵技術領域。



“對照意見清單，我們正督促科學技術發展院、人事處、財務處等職能部門加大科技創新改革、人才機制創新、人事財務制度改革力度，持續完善配套支持政策，推動解決科研機構和科研人員急難愁盼問題，不斷激發科研人員科技攻關的積極性。”華中科技大學紀委副書記、紀檢監察機構辦公室主任錢思說。



深入科研平台一線調研督導，是華中科技大學紀檢監察機構聚焦有組織科研，實施精準專項監督的抓手之一。去年以來，華中科技大學紀檢監察機構將“強化有組織科技創新，打造國家戰略科技力量”納入“一校一策”工作重點任務，校黨委成立國家重點科研機構實體化建設領導小組，按照“一室一方案”要求，統籌推進科研平台建設；校紀檢監察機構制定專項監督方案，統籌專責監督和職能監督，定期開展調研督導、工作調度、溝通會商，推動對有關重點任務落實情況的動態督促。



2022年6月，習近平總書記在武漢華工激光工程有限責任公司考察時，對加快實現科技自立自強作出重要指示。而華工激光脫胎於華中科技大學激光加工國家工程研究中心，正是高校科研創新成果轉化的先行者。

