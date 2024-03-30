中央一攬子特殊支持政策在雄安新區落地生效

中評社北京3月30日電／據光明網報導，2024年4月1日是雄安新區設立七周年。七年來，從“一塊地”到“一張圖”，再到“一座城”，一座高水平現代化城市正在拔地而起。作為疏解北京非首都功能的集中承載地，雄安新區目前進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、高質量疏解發展並舉。



伴隨中央一攬子特殊支持政策在雄安新區迅速落地生效，目前，各項任務均取得重要階段性成果。



在疏解人員保障方面，雄安新區高標準布局優質教育資源，新開辦各類學校41所，包括北京市以“交鑰匙”方式援建的雄安北海幼兒園、雄安史家胡同小學、北京四中雄安校區均已順利開學，可為疏解人員子女提供便捷優質的教育服務。



雄安新區做強醫療服務，北京市援建的雄安宣武醫院（一期）已開診，北京大學人民醫院雄安院區已開工建設。建立起職工基本醫保和補充醫保制度，實現三級醫院住院報銷、職工大病報銷水平與北京相當，門診報銷水平優於北京，醫保目錄報銷範圍比北京更廣。



在雄安新區購房的中國星網總部員工已成功向北京申請住房公積金異地貸款。目前，已有150家疏解單位7025名職工在雄安新區繳存住房公積金，繳存金額達5.02億元；北京中心已為120名疏解人員提供9597萬元公積金貸款支持。



在科技創新資源集聚方面，雄安新區制定出台《河北雄安新區支持企業創新發展若干措施》等12個科技創新支持政策。持續完善自貿試驗區外資跨境流動政策體系，鼓勵外資企業建立研發中心，組織國內企業參與對外技術合作研發。設立100億雄安產業投資引導基金、10億雄安央企疏解基金等，推動成立5億種子基金、10億天使基金、10億重大科技成果轉化基金，為各類企業成果轉化提供資金支持。



目前，河北雄安高新技術產業開發區已獲省政府批覆同意，正在申報國家級高新區。空天飛行技術全國重點實驗室完成掛牌。實施“雄安新區科技創新專項”，支持疏解高校和各類創新主體開展科研攻關。

