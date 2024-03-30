我國低空經濟蘊藏萬億級市場

中評社北京3月30日電／據新華社報導，科技飛速發展，航空業的未來已不局限於萬米高空。2024年的春天，低空經濟成為一個熱門詞。



中國民航局29日發布數據顯示，截至2023年底，我國已有超126萬架無人機，同比增長約32%。2023年，民用無人機累計飛行超2300萬小時。民航局已批准建立民用無人駕駛航空試驗區17個、試驗基地3個，覆蓋城市、海島、支線物流、綜合應用拓展等場景。



工業和信息化部等四部門最新發文提出，到2030年，通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模。



大幅增長的無人機數量，多個批准建立的無人駕駛航空試驗區，印證著低空經濟正成為我國產業發展的一片新藍海。



今年的政府工作報告提出，積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。近段時間，國內不少地方搶抓機遇探索低空經濟發展新模式、新路徑。



那麼，什麼是低空經濟？



據民航局綜合司副司長孫文生介紹，低空經濟既包括傳統通用航空業態，又融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式，是一種容納並推動多領域協調發展的綜合經濟形態，具有明顯的新質生產力特徵。



而低空經濟與你我的距離，其實比想象的還要近。



深圳星河World商場天台，無人機有序升降，高效完成外賣配送；青島平度，農民使用植保無人機播種撒肥，管理農田省時省力；今年2月，全球首條跨海跨城的電動“空中的士”首飛，從深圳到珠海僅需20分鐘，低空載人運輸正在“解鎖”城市三維立體化交通網……

