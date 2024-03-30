中評社北京3月30日電／據經濟日報報導，今年以來，“越來越多的業主選擇自己賣房”相關話題登上熱搜。在多個社交平台，都有業主表示不想通過房產中介而選擇自己直接賣房。曾經生意爆火的房產中介，真的不“香”了嗎？



信息和資本、土地一樣，也是重要的生產要素。中介賺錢，往往靠的是信息差。經濟學認為，信息不對稱是市場交易各方所擁有的信息不對等，交易一方對另一方的瞭解不充分。房產中介正是通過所掌握的市場供求信息，為買賣雙方提供服務。



前些年，從辦理網簽、繳納稅費、辦理貸款到正式過戶，再到最後拿到房本，環節多、周期長，任何一個環節出現紕漏，都會影響正常交易，所以購房者往往需要專業中介提供保障。



有人認為，從經濟學上看，中間商賺差價，受益的還是消費者。持這種觀點者，往往忽視了一個前提：中介之間需要實現充分競爭。而現實情況未必如此，部分房產中介形成壟斷優勢，擾亂市場有序競爭的現象時有發生。



不僅如此，房地產市場的信息不對稱容易滋生行業亂象：中介公司壟斷房源收取高額費用，非法采集客戶信息，用虛假成交數據干擾正常秩序等，給市場帶來諸多不利影響。



信息不對稱對買賣雙方來說也有諸多不利影響。比如，交易成本居高不下。以北京為例，某頭部房產中介收費標準經下調後仍為2%，由買賣雙方共同承擔，一套價格千萬元的房子，僅中介費就達20萬元。還比如，交易風險時有發生。房產交易涉及姓名、手機號碼、銀行卡號、身份證、不動產證等信息，一旦洩露就有可能造成損失。



如今，情況已大不相同。房屋交易市場的供需關係發生了變化，房源競爭更為激烈，購房者選擇空間增大。多地簡化購房流程，不少城市實現二手房交易“當天申請、當天過戶”。在這種情況下，買賣雙方的心態也發生了微妙的變化。



“不經過中介如何過戶”“房屋過戶登記手續又簡化啦！房屋買賣還需要中介嗎？”這些網絡熱帖都反映一個現實：房產中介真的不像以前那麼“香”了。

