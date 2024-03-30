山東青島深化整治糧食購銷領域腐敗

中評社北京3月30日電／據中央紀委國家監委網站報導，山東省青島市糧食系統日前召開警示教育大會，會上組織集中觀看警示教育片《深挖“碩鼠”“蛀蟲” 守護糧倉安全》，針對被查處的城陽區原糧食局局長劉相忠等人嚴重違紀違法案例，深化以案促改，強化警示教育。



青島市紀委監委聚焦糧食購銷領域腐敗問題，深化運用“發現問題、嚴明紀法、整改糾偏、深化治理”閉環機制，緊盯問題排查、線索處置、案件辦理、行業治理等關鍵環節鞏固專項整治成果，嚴查糧倉“碩鼠”。



該市紀委監委會同發改、財政、審計等部門成立領導小組，制發工作方案，明確重點任務及措施，建立“日研判、周調度、月通報”工作機制，加強跟蹤督導，督促相關單位各司其職、同向發力。同時，深化“紀巡審”“室組地”協同聯動，定期召開聯席會議，研究重點線索案件辦理、紀法政策適用等問題，有效整合資源、凝聚合力。



精準發現問題是確保整治成效的關鍵。該市紀委監委組織力量深入一線站“糧垛”、取“樣糧”，開展專題調研，摸清底數，找准“病灶”。在此基礎上，緊盯問題易發多發領域，督促涉糧部門開展自查自糾，發現並整改問題243個。同時，強化“巡審”聯動，市級層面成立市委專項巡察組，區（市）分別組建1個聯動巡察組和專項審計組，對27個涉糧單位開展專項巡察和專項審計，發現問題205個、問題線索35件，推動查清問題隱患。



“在糧食購銷領域腐敗問題專項整治過程中，我們查辦了城陽區原糧食局局長劉相忠等‘一把手’19人。”青島市紀委監委有關同志介紹，該市紀委監委堅持靶向施策，緊盯“關鍵少數”，聚焦資金、流通、監管三條主線，運用項目篩查、數據比對、實地檢查等手段，發現並查處多起糧食購銷領域腐敗問題。同時，深入開展涉糧問題線索起底式“回頭看”，對在辦線索和案件循線深挖，查處窩案串案50件、涉及110餘人，不斷提升整治成效。



堅持標本兼治，深化行業治理，才能形成監督閉環。該市紀委監委深化以案促改、以案促治，制發紀檢監察建議7份，推動建章立制73項，拍攝專題警示教育片，用身邊事教育身邊人。督促主管監管部門全面排查糧食領域廉潔風險，加強基層糧庫建設，規範糧食質量檢測，推進數字化監管，全面提升糧食安全管理水平。



（來源：中央紀委國家監委網站）