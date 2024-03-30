上汽集團去年淨利141億元

上汽集團力爭2024年全年整車銷量達到545萬輛（圖源：澎湃新聞） 中評社北京3月30日電／據澎湃新聞報導，3月29日，上海汽車集團股份有限公司（上汽集團，600104）發布的財報顯示，2023年上汽集團實現總營收7447.05億元，同比增加0.09%；歸屬於上市公司股東的淨利潤141.06億元，同比減少12.48%；基本每股收益1.226元，同比減少12.43%；扣非淨利潤100.4億元，同比增長11.7%。



同時，上汽集團還宣布，擬每10股派送現金紅利3.69元（含稅），合計派發42.3億元（含稅），占2023年合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的30%。完成整體上市以來，上汽分紅金額累計超過1300億。



銷量方面，2023年上汽集團整車銷售環比逐季連增，全年達到502.1萬輛。其中，自主品牌整車銷售277.5萬輛，占公司銷量比重超過55%，較2022年提升2.5個百分點；新能源汽車銷售112.3萬輛，同比增長4.6%。



尤為值得一提的是上汽集團海外市場業績，在上汽集團自主品牌、新能源、海外業務“新三駕馬車”中表現最為亮眼。其海外銷量在去年達到120.8萬輛，同比增長18.8%，連續8年保持整車出口國內行業第一，公司新能源車和海外銷量繼2022年率先站上“雙百萬輛”台階後，均再創歷史新高。



在海外經營布局方面，財報介紹，公司已初步建成集研發、製造、營銷、金融、物流、零部件、二手車等為一體的海外汽車產業鏈，在泰國、印尼、印度設立了3個海外整車製造基地，建立起超過2000個海外營銷服務網點，產品和服務已進入全球100多個國家及地區。



此外，上汽集團已經啟動歐洲整車製造基地的選址工作，力爭實現當地製造、當地銷售、當地服務。2024年將迎來MG品牌的一百周年，公司將繼續貼近用戶需求，持續輸出面向全球市場的電動智能車型。



此外，2023年上汽著力優化產銷結構，去年15萬元以上新能源乘用車銷量占比達43.6%，較2022年提升19.2個百分點。

