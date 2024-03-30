西藏各地慶祝百萬農奴解放紀念日見聞

中評社北京3月30日電／據新華社報導，今年3月28日，是西藏民主改革65周年。為了紀念這一天，雪域高原各地群眾同步開展升國旗、唱國歌等系列活動。



早上10點鐘，拉薩各族各界2000多名幹部群眾身著節日盛裝，齊聚布達拉宮廣場。伴隨著嘹亮的國歌，五星紅旗冉冉升起，在藍天白雲的映襯下，顯得熠熠生輝。



“我過去是農民工，現在每月能領退休金，養老醫療也有保障，三個孩子都有一份好工作，生活越來越好。”66歲的邊巴每年和鄰居結伴，堅持前來參加升國旗、唱國歌儀式。



65年前的今天，在中國共產黨的領導下，一場以廢除封建農奴制度為核心的民主改革在西藏全面展開。從此，雪域高原開啟了人民當家作主的新紀元。為紀念這段歷史，2009年1月19日，西藏自治區九屆人大二次會議決定，將每年3月28日確定為西藏百萬農奴解放紀念日。



這一天的喜悅之情，同樣在昌都、日喀則、林芝、山南等地湧現。79歲的嘎鬆增培，是昌都市左貢縣東壩鄉人。作為一名經歷過新舊西藏的見證者，他說：“國家的惠民政策一天比一天好，東壩鄉各方面取得了前所未有的發展，我也有幸享受到發展的紅利。”



春風攜帶的暖意，促成了藏東南萬花綻放的盛景。在林芝市巴宜區林芝鎮嘎拉村，村民們相約換上民族服飾，用一場盛大的舞蹈來慶祝百萬農奴解放紀念日。作為一個保護和利用生態發展鄉村旅遊的村莊，嘎拉村2023年接待遊客超11萬人次，旅遊收入達341萬餘元，村容村貌煥然一新。



“擁有一個‘帶屋頂的住處’，是曾為農奴的父輩們的夢想。我們這一代人早就不再為吃穿住發愁了，生活條件越來越好，真是太幸運了。”村民次央說。



這份情感，沿著雅魯藏布江，一路傳遞到日喀則等地。28日，主題展覽、文藝匯演、中華經典誦讀、鍋莊舞聯歡等系列活動在這裡展開。40歲的扎西羅布是日喀則市崗巴縣的一名小學教師，專門開車到日喀則市區觀看演出。“學校設施越來越好，學生上課用上了電子屏幕和投影設備，教學效率得到很大提升。”他說。

