不起眼的文物耐人咀嚼的人情世故

中評社北京3月30日電／據文匯報報導，從前讀歸有光的《項脊軒志》，總會感動，書齋項脊軒在外人看來，是毫無情感的建築空間，但若以歸家幾代人的人事變遷詮釋它，又有新的滋味。居室本只是空間，但人在空間裡產生故事，故事本身醞釀著居住者的情感，這種空間和人的情感交互，又讓空間產生新的意義。



空間如此，器物也一樣。就如《項脊軒志》最後一段：“庭有枇杷樹，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如蓋矣。”對照蘇軾夢見他髮妻時，想到的是“小軒窗，正梳妝”，某種意義上，器物和空間一樣是基礎，情感平行交雜。過去的人寫詩，都是景物在前頭，後頭緊跟著情。見景生情，睹物生感。器物與情感，可能同樣道理，兩兩結合，才完整得像一首詩。



拔步床與戟耳爐裡的香味記憶



美國納爾遜－阿特金斯藝術博物館藏有一張典型的明晚期黃花梨拔步床。主體晚明做工，木質顔色較深的底、頂以及紗帳、軟墊、掛鈎等都是十九世紀後配。拔步床是普通架子床的升級版，上方有頂，床外有空間，可放置小型凳、櫃及其他生活用具。床體前設置踏步，踏步上設架如屋，即有飄檐、拔步與花板等。拔步的意思是高出地面，故名拔步床。



晚明有一張臥床很有名氣，誰也沒見過它什麼樣子，因為被主人一把火給燒了。做這事情的人，是明代嘉興的書畫收藏家項元汴，他是個頗有藝術氣息的富二代，也是個知名情種。項元汴年輕時常去南京游歷，偶然在秦淮河畔結識了一位歌姬，繾綣數日，山盟海誓，一個非君不嫁，一個非卿不娶。不久，項元汴離開南京，這位歌姬對他依依不舍，說了很多情話。項元汴是戀愛腦，回到嘉興家中左思右想，覺得自己遇到真愛，便耗費巨資買了一塊沉香木，請當地最好的匠人做了一張工巧奢華的臥床，之後為它配上十幾堆金銀珠寶、綾羅綢緞。古代家具多榫卯結構，可拆可裝，這沉香臥床和一堆財寶細軟足足裝了幾個大箱子，項元汴帶上它們跑去南京，決定找那女子私定終身。



誰知跑去秦淮河畔找到那位歌姬後，歌姬一下子竟沒認出項元汴。項元汴被晾在一邊，心裡很尷尬，他便換了一個說法，找人與歌姬說，自己帶了一船金銀財寶過來找她。果不其然，歌姬立刻換了一副面孔，重新梳妝，準備出來迎接他。

