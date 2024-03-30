中評社北京3月30日電／據經濟日報報導，均價不到5元的義利果子面包，讓不少北京人的童年記憶“百年義利”紅了一把。



極簡的蠟紙包裝與上面的“中華老字號”字樣讓復古感拉滿，這一被包裝“耽誤”的老牌子，這次翻紅主要靠實惠：實實在在讓消費者體驗到了物超所值。有網友評價，“果子面包就像成年人的盲盒，讓你想看看到底能吃出多少果料”。



走進一家門店，店員向筆者推薦了一款“維生素面包”，與經典果子面包口感不同，這款面包柔軟蓬鬆，表面如染了色般金黃。店員解釋，過去因為物資匱乏吃不上什麼好東西，為了補充營養就在裡面添加了維生素。呵，還真是名副其實！



在“價格刺客”見怪不怪的當下，都市打工人通過物美價廉的老牌子實現了“面包自由”。



時下，一些企業為追求利潤，把經營功夫花在找噱頭、請網紅、卷營銷上。相比一些網紅店先是紅極一時而後彩虹易逝，貨真價實才是硬道理。



如今，對年輕消費者來說，相比於單純追求性價比，更要兼顧“質價比”。即在看中性價比的同時，更注重消費能否帶來更好、更有品質的生活。



這一趨勢並不局限於餐飲行業，對“質價比”的追求已成為驅動年輕群體消費的引擎之一。高價名牌羽絨服看上去很美，可平價衝鋒衣也很香，因為兼具高性能與時尚感，成為年輕人的“通勤神器”；從為一頓燒烤去淄博到為一碗麻辣燙去天水，國內旅遊城市不斷走紅，用當下的流行語來說，“不是國外去不起，而是國內更具性價比”。



“質價比”這一概念是在技術不斷進步、同類產品可選項日漸增多的背景下產生的，這背後反映了人們的消費理念正不斷趨於理性。產品競爭從性價比時代進入質價比時代，不僅契合了當下的市場競爭現狀，也是消費者心理變化的真實寫照。這種由年輕人主導的消費習慣或者說生活方式，正變得愈發普遍。

