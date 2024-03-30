何為百日咳？專家提示接種疫苗和對症治療

中評社北京3月30日電／據新華社報導，近日，部分醫院兒科出現百日咳患兒病例。醫學專家提示，接種疫苗是預防百日咳最直接、最有效的方法。同時，若家中孩童出現相關症狀要注意識別，及時就醫開展對症治療、抗菌治療。



何為百日咳？根據國家疾控局近日發布的百日咳健康知識問答，百日咳是由百日咳鮑特菌引起的急性呼吸道傳染病，該病病程較長，典型病例可表現為持續2至3個月的咳嗽，無免疫史的嬰幼兒發病風險較高。



深圳市兒童醫院感染科主任鄧繼巋表示，百日咳的典型症狀是“無熱咳嗽”，即患者往往不發高燒，伴隨痙攣性咳嗽和雞鳴樣回聲。尤其是嬰兒感染後，症狀多不典型，易出現氣促、呼吸暫停、嘔吐等，出現以上症狀要及時就醫排查，以免延誤治療。



“隨著臨床檢驗技術的發展，更多醫療機構能夠進行實驗室核酸檢測診斷，提升百日咳檢出率。”鄧繼巋說。



如何做好預防？健康知識問答還明確，接種含百日咳成分疫苗是預防百日咳最經濟最有效的手段，可有效降低感染發病和重症病例發生風險。



按照國家免疫規劃程序，兒童應在3、4、5月齡和18月齡各接種1劑次含百日咳成分疫苗。適齡兒童應及時、全程接種含百日咳成分疫苗，未接種兒童應盡快補種。



中日友好醫院兒科副主任醫師惠秦提示，由於母傳抗體對百日咳無保護作用及疫苗接種時點等原因，百日咳對於嬰兒的影響較大，尤其是3個月以下的嬰兒，患百日咳易發展為重症。所以當家長或照料者出現咳嗽等呼吸道感染症狀時，若近距離接觸照護嬰幼兒應科學佩戴口罩，降低嬰幼兒的感染風險。



（來源：新華網）