楊渡：台灣有傳承中原文化正統性可惜沒推廣　

前中華文化總會秘書長楊渡。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）前中華文化總會秘書長楊渡30日到新竹出席“青雁成長營”演講時表示，台灣目前最大的問題是把教育當成一種意識形態的灌輸場所，而民進黨政府現在所灌輸的本土意識形態，其實就是閩南文化，根本不是台灣文化，而台灣具有傳承中原文化的正統性，但很可惜卻沒有好好推廣，但其實中華文化的價值其實一直存在台灣民間當中。



由前中國國民黨主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，從29日起一連三天在新竹縣敏實科技大學舉辦“青雁成長營”，來自兩岸共約50名青年齊聚一堂，三天課程邀請前“國安會秘書長”蘇起、國民黨“立委”謝龍介、前中華文化總會秘書長楊渡、前中廣董事長趙少康等擔任講者。



楊渡30日演講時指出，台灣目前最大的問題是把教育當成一種意識形態的灌輸場所，拚命想灌輸台灣本土意識形態，民進黨政府現在更想盡辦法每天灌輸獨派思想，但其實民進黨政府現在所灌輸的本土意識形態，其實就是閩南文化，根本不是台灣文化。



他說，現在民進黨所強調的美學或特殊符號，其實就是閩南文化的其中一環，但很可惜的是，當台灣在面對大陸的時候，其實本來具有傳承中原文化的正統性，但民進黨卻不知道善用它。楊渡也以過去在文化總會工作的經驗表示，當時他就極力在推廣怎麼讓中華文化在台灣傳播，努力將中華文化推廣到民間去，而這個推廣中華文化的過程是很可貴的。



楊渡認為，作為一個對中華文化歷史有信念的人，應該要去追求更長遠的目標，不要被眼前的政權給左右，他知道雖然眼前的政權每天可能都在激怒大家，但他希望大家在心裡能懷著更長遠的信念，相信的中華文化的價值。



他提到，現在有時候過年過節回到台中烏日鄉下的農村，到廟裡面就會看到一些神像，而每個神像後面都代表一種價值，像是包公代表忠義、媽祖代表慈悲、觀音代表對人世的慈光普照，這些中華文化更長遠的價值，其實一直存在台灣民間，就像台灣民間對鄭成功的感念也一直都存在著。