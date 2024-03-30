外交部駐港公署駁斥美涉港報告

中評社香港3月30日電／針對美國國務院發佈所謂“2024年香港政策法報告”和美國務卿布林肯發表的相關聲明，外交部駐港公署發言人表示，有關言行顛倒黑白、倒打一耙，污名化香港國安法、特區選舉制度和香港《維護國家安全條例》，詆毀香港法治、民主、自由、人權狀況，甚至揚言制裁特區官員，粗暴干預香港事務和中國內政，嚴重踐踏國際法原則和國際關係基本準則，對此表示堅決反對和強烈譴責。



發言人表示，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針。在香港國安法和新選舉制度護佑下，香港社會秩序井然，法治得到捍衞，正義得到伸張，特區警方和司法機關嚴格依法辦事，市民各項合法權利在更加安全的環境中得到更好保障。前不久生效的香港國安條例與香港國安法銜接互補，有力堵塞香港特區維護國家安全法律漏洞，構築起維護國家安全的堅實屏障。如今的香港擁有更穩定、更可預期的營商和發展環境，香港繼續成為投資興業的熱土、幹事創業的天堂、逐夢築夢的福地。



發言人指出，“自己生病讓別人吃藥”是美方慣用手段，“2024年香港政策法報告”是美方霸權霸道霸凌的又一可鄙注腳。美方與其充當世界警察發佈什麼年度“香港政策法報告”，不如花點時間自我審視，好好盤一盤美國司法獨立假象、黨派惡鬥亂象、漠視法治醜相、民主自由幻象，勿再得意洋洋把爛尾樓錯當樣板房，勿再自曝其短玩“賊喊捉賊”的把戲，勿再看到團結就破壞團結、沒有分裂硬製造分裂。美方拿謊言編織的涉港劇本賣力演出，妄圖欺世盜名，殊不知這場一年一度的鬧劇早已無人買賬，只會得到噓聲和嘲笑，早該被掃進歷史垃圾堆！



發言人強調，“千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風”。中國人自古不怕鬼、不信邪，從來不懼強權、不畏壓力。面對外部勢力的挑釁滋事鬼蜮伎倆，包括廣大香港同胞在內的全體中國人腰桿子不會彎，只會按照自己的節奏，集中精力辦好自己的事，任何抹黑、聒噪、施壓、制裁都是枉費心機。我們敦促美方認清事實，管好自己的事情。借香港議題自導自演偽善雙標的拙劣戲碼，只會透支美方自身所剩無幾的顏面和信譽。