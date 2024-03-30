港府：強烈譴責和反對美國所謂涉港年度報告

中評社香港3月30日電／就美國日前發表所謂“2024年香港政策法報告”及美國國務卿布林肯的相關聲明中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，香港特區政府30日表示強烈譴責和反對，指當中內容是為打壓其他地方的發展權利和安全利益而堆砌故事穿鑿附會，是明顯為服務美國自身政治利益而創作的製成品。



特區政府發言人表示，所謂報告及相關聲明，對“一國兩制”成功實踐下的香港作出肆意詆毀和政治攻擊。香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在“一國兩制”下享有高度自治權、直轄于中央人民政府的地方行政區域。美國重施故伎，對特區各方面情況發表以政治凌駕法治、顛倒是非的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，試圖破壞香港的繁榮穩定，結果只會醜態畢露，絕不會得逞。



發言人指出，所謂報告所提及之前任意實施的所謂“制裁”，以及相關聲明揚言擬施加所謂“簽證限制”，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的特區人員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。特區對美國所謂“制裁”和“簽證限制”嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。



發言人重申，特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹“一國兩制”方針的最高原則。特區政府堅定不移全面準確實施香港國安法、《維護國家安全條例》及特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。特區政府強烈要求美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉中國內政和香港事務。

