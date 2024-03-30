“民主基金會”突然通知4月10日改選董事長

中評社台北3月30日電／“台灣民主基金會”改選遲無進展，現任執行長黃玉霖曾在“立院”說出，還在等“立法院長”韓國瑜告訴“外交部長”吳釗燮時間，基金會就會發布開會通知。然現傳出，“民主基金會”實際上擅自訂出4月10日召開臨時董事會的改選時間，且事前並未通知韓國瑜及其他董事。據瞭解，開會通知單紙本已經於今日上午寄出，議程提到將有接任前置會議，介紹新任董監事，以及最重要的董事長選舉。



據中時新聞網報導，“民主基金會”於28日先口頭致電各董事以及韓國瑜辦公室，當時就有董事認為怎麼開會通知是用口頭的方式，因此要求“民主基金會”儘速提供書面，昨日寄送電子檔，直至今日上午，書面開會通知以及相關資料才送到董監事手中。



另韓國瑜辦公室更是被殺得措手不及，前一天還說安排會議要提前兩三個禮拜，結果隔天就立刻通知要開會，但開會細節都沒有透露，是拿到紙本資料才知道內容。



根據開會資料內容顯示，會先由主席致詞，再來會進行董事會人事報告，其中就包含董監事接任前置會議、介紹新任董監事，以及最重要的董事長選舉。不過對於執行長的產生、任命等，並未在此次會議議程中呈現。



國民黨政黨代表董事蔡明忠指出，他還是堅持，要建立運作良好的基金會，應該由董事長任命執行長，這樣配合起來才會順暢。“民主基金會”就是要為台灣民主發聲爭取認同，每一屆執行長都是配合董事長執行理念，這是一套的。



蔡也強調，他一定會在10日開會時闡明立場，不管過去是否真有民進黨口中所說的慣例，都應該堅持執行長由董事長任命，兩個人才能合作無間，共同為基金會奮鬥。