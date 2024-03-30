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熱帶氣旋在馬達加斯加造成18人死亡
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2024-03-30 16:54:57
中評社北京3月30日電／據央視新聞報導，據馬達加斯加國家風險和災害管理辦公室當地時間29日發布的消息，熱帶氣旋“加馬內”已造成至少18人死亡，受災人數超過4.6萬，600多座房屋被完全摧毀。
“加馬內”當地時間27日在馬達加斯加北部登陸，帶來大風和強降雨天氣。
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