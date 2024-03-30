卓榮泰接任“閣揆”？許智傑：確實呼聲相當高

中評社台北3月30日電／賴清德520即將上任，“內閣”動態受到外界關注，包含“總統府”祕書長林佳龍、“文化部”前部長鄭麗君與民進黨前主席卓榮泰等人，皆遭點名有望接任“閣揆”；而日前卓榮泰出席雲林同鄉會餐敘，眾人拱喊“卓院長”，對此，卓榮泰表示，近日跟賴清德有在某幾個公開場合碰面，“他有問過我很多其他問題”。民進黨“立委”許智傑也坦言，卓榮泰確實呼聲相當高。



中時新聞網報導，卓榮泰今出席2024台北電器空調影音3C大展，被問到近期是否有跟賴清德會面，卓榮泰表示，某幾個公開場合有，被問到接下“閣揆”呼聲高，卓榮泰則表示，大家很關心未來政府人事問題，賴清德目前謹慎處理，他目前還沒有對外表示意見，沒有人可以對這件事多加揣測。



媒體追問，是否曾被賴副徵詢過？他說，有被問過很多問題，但這個問題沒有問到；媒體續問，下一次見面有機會叫“卓院長”嗎？卓榮泰則開玩笑說，“那我們要很久以後才會見面。”



針對卓榮泰出任“閣揆”呼聲高？民進黨“立委”許智傑表示，卓榮泰跟賴清德“準總統”，相當有默契、許多中生代都稱他大師兄、府院黨歷練完整，確實如媒體點名的，呼聲相當高。但最終人選還是尊重賴清德“準總統”的規劃。