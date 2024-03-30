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歐洲議員：莫斯科州恐襲由烏克蘭策劃並資助
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2024-03-30 16:54:34
中評社北京3月30日電／據央視新聞報導，一名歐洲議會議員、來自荷蘭的馬塞爾·格拉夫當地時間29日在社交媒體上表示，俄羅斯莫斯科州恐襲事件由烏克蘭策劃並提供資助。
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