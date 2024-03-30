趙少康：可惜大選提很多政見侯友宜團隊沒用

前中廣董事長趙少康。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）前中廣董事長趙少康30日在新竹“青雁成長營”演講時表示，他原本就想代表中國國民黨參選2024大選，而且是要選正的，他還提早準備了一年，當時包括臉書小編等空戰團隊都已經找好，還特別從台灣民眾黨主席柯文哲陣營挖角人才過來，也找了許多專家學者準備了許多很好的政見，但後來國民黨決定不辦初選，他只好作罷，而最後會擔任侯友宜大選副手，則完全是個意外。



前中國國民黨主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，從29日起一連三天在新竹縣敏實科技大學舉辦“青雁成長營”，來自兩岸共約50名青年齊聚一堂，三天課程邀請前“國安會秘書長”蘇起、國民黨“立委”謝龍介、前中廣董事長趙少康等人發表演講。



趙少康30日在“青雁成長營”演講時以“2024大選後的省思”為題指出，他第一次參選台北市議員的時候才約31歲，當時根本沒有人認識他，他的家庭也不是政治世家，只因為時任國民黨台北市議會黨部主委關中，為了在黨內尋覓人才，辦了好幾場的黨員意見反應和幹部評鑑，後來他才脫穎而出，所以他認為只要國民黨敢辦初選，他就敢拚，也有把握會贏。



他認為，像美國總統初選為什麼要搞一年？這是有道理的，因為在初選在競爭的過程中，就會不斷有新聞被露出，而且都是免費的，因為媒體的廣告是很貴的，而且通常付費的廣告都沒什麼人看，而這種媒體主動來報導的就是很好的宣傳行銷手法，尤其是國民黨現在什麼都沒有了，更應該辦初選，但最後會決定不辦初選顯然是已經有內定人選了，當時他看國民黨內民調侯友宜最高，就知道應該是侯代表藍營出來選了。



趙少康感嘆，更讓他沒想到的是，後來竟會意外變成侯友宜的副手，這完全是個意外，但人生本來就有很多意外，不是自己想幹嘛就能幹嘛，人生經常和自己想像的不一樣，很多時候自己後來做的事情都和原本規劃的經常會不一樣，而這就是人生。



趙少康笑說，就像他從小到大從來沒想過要選舉，但在大四時卻意外被選上台灣大學畢委會主席，又剛好碰到當時台灣的保釣運動、退出聯合國、與日本斷交等一連串事件風起雲湧，當時他就突然感受到自己的命運彷彿跟台灣的命運相當貼近，感覺非常強烈，後來也因此才意外踏入政壇。



他說，在確定擔任侯友宜副手後，他也提供了很多過去準備的政見給侯友宜團隊參考，但很可惜後來許多政見並未被採納。趙少康強調，政見應該要說讓人民聽得懂的話，用簡單的話語就能輕易打動人心才是好政見，而不是找來一些不食人間煙火的專家學者，把簡單的政見給複雜化，講別人聽不懂的話，那當然就不容易贏得選舉了。