二十屆中央第二輪巡視完成反饋

中評社北京3月30日電／據央視新聞：日前，根據黨中央部署，二十屆中央第二輪巡視反饋工作全部完成。本輪巡視反饋採取集中反饋和巡視組“一對一”反饋相結合的方式進行。



3月25日，中央巡視工作領導小組召開二十屆中央第二輪巡視集中反饋會議。會議傳達學習了習近平總書記聽取中央第二輪巡視情況匯報時的重要講話精神，通報了巡視發現的共性問題，對抓好巡視整改作出部署。中央書記處書記、中央巡視工作領導小組副組長劉金國出席會議並講話。



3月26日至29日，15個中央巡視組分別向本輪巡視的27家中管企業、6家職能部門黨委（黨組）進行了“一對一”反饋。根據中央巡視工作安排，各中央巡視組向被巡視黨組織主要負責人通報了巡視發現的突出問題，並向領導班子反饋了巡視情況。



反饋指出，近年來，中管企業全面從嚴治黨取得新進展，為推動經濟發展、科技進步、民生保障作出了重要貢獻，相關職能部門履行主管監管職責，在建設科技強國、推進新型工業化、深化國企改革等方面發揮了重要作用。



本輪巡視也發現了被巡視黨組織存在的一些問題。有的推動高質量發展有差距，聚焦主業發展不夠，科技創新能力不強，對下屬企業管控不到位，防範化解風險不夠有力；有的履行全面從嚴治黨責任不到位，一些關鍵崗位、重點領域廉潔風險突出，違反中央八項規定精神問題時有發生；有的領導班子和幹部人才隊伍建設存在短板，基層黨組織建設比較薄弱。



反饋要求，被巡視黨組織要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實習近平總書記聽取巡視情況匯報時的重要講話精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，牢固樹立和踐行正確政績觀，扎實履行職責使命，以實際行動做到“兩個維護”。要樹牢底線思維，全面排查風險隱患，採取有力措施防範化解風險。要縱深推進全面從嚴治黨，堅決扛起管黨治黨政治責任，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍一貫到底，加強對各級“一把手”的監督，深化“靠企吃企”專項整治，鍥而不舍糾治“四風”，堅決查處腐敗問題，下大氣力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。要加強領導班子和幹部人才隊伍建設，把班子的領導力、隊伍的戰鬥力、人才的創造力轉化為企業發展的持續動力。

