趙少康解密2004連宋配經過　他一手促成

前中廣董事長趙少康。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月31日電（記者 盧誠輝）前中廣董事長趙少康30日到新竹演講時受到許多青年學員熱情歡迎，許多人圍著他搶著要簽名和拍照，趙整場演講也毫無冷場，妙語如珠逗得台下學員笑聲不斷。趙在演講中也自曝2004大選促成“連宋配”的經過，但後來卻因兩顆子彈讓“連宋配”落選，而最近連呂秀蓮也跳出來質疑319槍擊案的真實性，懷疑兩顆子彈是針對呂而來，趙笑稱，因為根據台灣選罷法規定，“總統”候選人若在參選過程中意外身亡，選舉就得重來，但若“副總統”候選人意外身亡，選舉則依舊會舉行，“你看‘副總統′不重要到這種地步”，逗得台下學員哄堂大笑。



由前中國國民黨主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，從29日起一連三天在新竹縣敏實科技大學舉辦“青雁成長營”，來自兩岸共約50名青年齊聚一堂，還有幾位藍委的助理也來報名參加，三天課程邀請包括前“國安會秘書長”蘇起、國民黨“立委”謝龍介、前中華文化總會秘書長楊渡、前中廣董事長趙少康等人都出席擔任講者。



趙少康30日下午在“青雁成長營”演講時以“2024大選後的省思”為題指出，2004大選“連宋配”就是他一手促成的，因為當年宋楚瑜找他擔任競選總幹事，但搞了2、3個月後，有一天他突然忍不住就問宋，這次真的還是要跟連戰分開選嗎？上次兩人分開選就都落選了，難道真的不能合作嗎？宋楚瑜聽完他的話則回說會認真考慮。



趙少康說，後來他代表宋楚瑜到台北亞都飯店和國民黨副主席和秘書長等一群人做最後談判，談成後連戰立即就從家中出發到宋楚瑜家中拜訪，也因此促成“連宋配”，但很可惜後來因為兩顆子彈才讓“連宋配”以近3萬票之差落選，若沒有兩顆子彈，怎麼可能會輸呢？



他表示，呂秀蓮最近也跳出來質疑當年的319槍擊案調查不實，因為根據現行的“總統副總統選舉罷免法”規定，“總統”候選人若在參選過程中意外身亡，選舉就得重來，但若“副總統”候選人意外身亡，選舉則依舊會舉行。趙少康笑稱，你看“副總統”不重要到這種地步，所以呂秀蓮一直認為那兩顆子彈是針對她而來。